يستضيف «ضمك» مساء اليوم (الثلاثاء) فريق «الاتحاد» في مباراة من المؤكد أن تكون جماهيرية على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن مباريات الجولة الـ 7 من دوري روشن السعودي، حيث سيلعب فارس الجنوب المباراة وفي رصيده 11 نقطة في المركز السابع، بينما يحل العميد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.من جانبهم قال لـ«عكاظ» تركي الوادعي، وسفر آل سعد، وعبد الله الحميدي إن المباراة ستكون قوية من الفريقين وخصوصاً من الجانب الاتحادي الذي سيكون الأقرب للفوز. وأضافوا: جمهور الاتحاد في عسير سيُطرب مدرجات ملعب المحالة، داعماً ومؤازراً ومحفزاً كما اعتاد أن يشهده الملعب في جميع مباريات الفريق في أبها. وقالوا: نتوقع أن تشهد المباراة مستوى فنيا رائعا، وتسجيل أهداف، وفوزا اتحاديا، وعلى جمهور ضمك أن يساند فريقه، بفعالية ليُجاري الاتحاد خلال فترات المباراة. ومن المُلاحظ أن حضور الجماهير الغفيرة يكون بشكل استثنائي فقط عندما يواجه فريقا ضمك وأبها أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي، حتى أن ديربي عسير شهد مرات عدة حضورا جماهيريا قليلا لم يكن في الحسبان.