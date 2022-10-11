سجل لاعب نادي الطائي عبدالعزيز الحرابي أول بطاقة حمراء يتحصل عليها نادي الطائي بدوري المحترفين، منذ صعوده الموسم ما قبل الماضي.وحصل الحرابي على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام الرائد عند الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين، التي انتهت بفوز الطائي بهدفين مقابل لا شيء.الجدير بالذكر أن الطائي لعب الموسم الماضي بدوري المحترفين، دون حصول أي لاعب على أي بطاقة حمراء.