حافظ الشباب على صدارته لدوري روشن السعودي، بعد تعادله مع جاره الهلال في ديربي الرياض بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، فيما تجاوز الوحدة ضيفه الباطن بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري المحترفين.في ديربي الرياض، شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة، وكاد الشباب يتقدم لولا براعة الحارس عبدالله المعيوف، ومن تسديدة لا ترد ولا تصد أحرز موسى ماريغا الهدف الأول للهلال (د:21)، وكاد أوديون إيغالو يحسم الأمور لولا تألق الحارس الشبابي كيم سيونغ الذي تصدى لركلة جزاء إيغالو (د:54). ومن هجمة منظمة، تمكن كارلوس جونيور من إدراك التعادل للشباب (د:56). وبهذه النتيجة يحقق الشباب تعادله الأول ويصل للنقطة 19 متمسكاً بصدارة الدوري، فيما حقق الهلال تعادله الثاني ووصل للنقطة 14 في المركز الرابع.وفي مكة المكرمة، انتصر الوحدة على ضيفه الباطن بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع. وجاء هدفا اللقاء عن طريق ألبرتو بوتيا (د:42)، وحسين العيسى (د:56). وبهذه النتيجة يحقق الوحدة فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة في المركز التاسع، فيما تلقى الباطن الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز 16 (الأخير).وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، تفوق الطائي على مستضيفه الرائد بهدفين دون مقابل. شهد اللقاء سيطرة مبكرة لفريق الطائي وتمكن من إحراز هدفين عن طريق غي مبينزا (د:18)، وأمير سعيود (د:36). ورغم النقص العددي للطائي بعد حصول لاعبه عبدالعزيز الحرابي على البطاقة الحمراء قبيل نهاية الشوط الأول، إلا أن مهاجمي الرائد عجزوا عن هز شباك الحارس براغا الذي تصدى لتسديدات محمد فوزير وميتريتا، لينتهي اللقاء بفوز الطائي بهدفين نظيفين.