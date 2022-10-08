قرر المدير الفني في الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد البرتغالي نونو سانتو إعادة اللاعب الشاب معتصم صديق لفئة الشباب بالنادي وتصعيد الجناح براء صفطة ومحور الارتكاز عبدالكريم مغربي للمشاركة في تدريبات الفريق الكروي الأول.وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يحدد المدرب سانتو من خلال المناورة التي سيجريها الفريق قائمة اللاعبين السبعة الأجانب الذين سيشارك بهم في لقاء ضمك يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بعد عودة طارق حامد من الإيقاف إثر نيله الكرت الأحمر أمام النصر في الجولة الخامسة دورياً، وبعد اكتمال جاهزية هيلدر كوستا من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الخليج بالجولة الرابعة.وكان رومارينهو قاد عاد للمشاركة في لقاء الفتح، ونجح في تسجيل أول أهدافه في الموسم الحالي، وفضل سانتو مشاركته لمدة 45 دقيقة لضمان العودة التدريجية بعد تعرضه لإصابة عضلية غيبته عن مواجهة النصر في الجولة الخامسة من الدوري.