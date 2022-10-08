على مشارف انطلاق مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وقبل 44 يوما من إطلاق أول صافرة في المونديال، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث باسم السعودية مرتبطا بأسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد مشاركته صورة عبر حسابه الرسمي في موقع «إنستغرام» أثناء وجوده في جدة في وقت سابق.

وعلق ميسي على الصورة بدعوته مشجعي مونديال كأس العالم إلى زيارة السعودية، إذ أرفق في منشوره تعليقين باللغتين الإسبانية والإنجليزية، قال فيهما: «إذا كنت قادماً لمشاهدة كأس العالم، وترغب في الحصول على تجربة عربية أصيلة، لا تفوت كل ما تقدمه السعودية»، مضيفا: «المزيد من الرحلات الجوية، المزيد من الصفقات، المزيد من الخبرات، اشعر بالمزيد VisitSaudi.com»، فيما نالت الصورة التي نشرها ميسي عبر «إنستغرام» أكثر من 19.4 ألف تعليق و2.3 مليون إعجاب خلال أقل من 24 ساعة.

يذكر أن وزير السياحة أحمد الخطيب، قد أعلن في 9 مايو الماضي، اختيار اللاعب ليونيل ميسي سفيرا للسياحة السعودية، وذلك عبر حسابه في «تويتر»، إذ قال آنذاك: «أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرا للسياحة السعودية».