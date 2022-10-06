فرض الاتفاق التعادل السلبي على ضيفه الهلال في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما انفرد الشباب بالصدارة بعد تحقيقه الفوز السادس بتفوقه على ضيفه الرائد بهدف دون مقابل، وتمكن الباطن من تحقيق النقطة الأولى له بعد تعادله الإيجابي مع ضيفه ضمك بهدفين لكل منهما، وأتت هذه اللقاءات ضمن لقاءات الجولة السادسة لدوري روشن السعودي.في الدمام، عجز هجوم الهلال عن هز شباك الاتفاق طوال التسعين دقيقة وحرمت تقنية الفيديو الهلال من هدف صالح الشهري بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف ويتعثر الهلال مجدداً بعد خسارته في الجولة الماضية أمام التعاون، ليتراجع الزعيم للمركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما حقق الاتفاق تعادله الثالث ووصل للنقطة السادسة وفي المركز العاشر.وفي الرياض، وبهدية من المدافع محمد سالم لاعب الرائد بعد أن أحرز بالخطأ هدفاً في مرمى فريقه (د: 22)، حقق الشباب فوزه السادس بتجاوزه ضيفه الرائد ليصل للنقطة 18 منفرداً بصدارة الدوري، فيما تلقى الرائد الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 9 نقاط وفي المركز الثامن.وفي حفر الباطن، أوقف فريق الباطن مسلسل الخسائر بعد خروجه متعادلاً مع ضيفه ضمك بهدفين لكل منهما، أحرز هدفي ضمك محترفه العربي هلال سوداني (د: 45+2، 69)، فيما أحرز هدفي الباطن لاعبه يوسف الشمري (د: 46، 88)، وشهد اللقاء ضياع ركلة جزاء لضمك عن طريق لاعبه برونو دوارتي، وبهذه النتيجة حصد ضمك تعادله الثاني ليصل للنقطة 11 وفي المركز السادس، فيما حقق الباطن تعادله الأول وحصد أولى النقاط في الدوري وبقي في المركز السادس عشر والأخير.