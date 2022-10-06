تفوق فريق الطائي على ضيفه الخليج بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، كما انتصر التعاون على ضيفه الوحدة بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في افتتاحية لقاءات الجولة السادسة لدوري روشن السعودي.في حائل، قاد المحترف نوليدج موسونا فريقه الطائي للفوز على الخليج بإحرازه لهاتريك (د: 18، 53، 61)، كأول لاعب يحرز ثلاثة أهداف في لقاء، وبهذه النتيجة يحقق الطائي فوزه الرابع ويصل للنقطة 12 ويقفز للمركز الرابع مؤقتاً، فيما تلقى الخليج الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 4 نقاط وفي المركز 13.وفي بريدة، انتصر التعاون على ضيفه الوحدة بهدفين دون مقابل أحرزها كل من: عبدالله رديف (د: 45)، وتركي المطيري (د: 88)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الرابع ويصل للنقطة 14 ويقفز للمركز الثاني مؤقتاً، فيما تلقى الوحدة الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 4 نقاط وفي المركز 11.