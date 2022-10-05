بات المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أبها مهدداً بالإقالة من منصبه على إثر النتائج المخيبة لآمال إدارة ومحبي نادي أبها، واحتل على إثرها المركز الثالث عشر بأربع نقاط من 5 مواجهات خاضها الفريق ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ومن المرجح أن تفتح إدارة نادي أبها خطوط التفاوض مع أسماء تدريبية لخلافة فاندنبروك في حال استمرار تردي نتائج فريق أبها في الجولات القادمة من دوري روشن للمحترفين، خصوصاً أن الفريق لم يسجل سوى فوز وحيد وتعادل والخسارة في ثلاث مواجهات.

ووقع نادي أبها رسمياً مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك لتدريب الفريق الأول لمدة موسمين في منتصف شهر يوليو الماضي بعد أن فاز كمدرب مع الجيش الملكي بكأس المغرب وكأس افريقيا مع الكاميرون كمساعد مدرب.