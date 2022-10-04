‏ ‏أعلنت اللجنة السعودية لليوغا عن تخريج أول دفعة بالمملكة من حُكّام رياضة اليوغا آسانا، والمُقامة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة السعودية، وبحضور خبراء من الاتحاد الأسيوي لرياضة اليوغا آسانا، وعلى رأسهم السيد راميش لوهان رئيس الاتحاد، والسيد جاتن تومار المستشار الفني لاتحاد اليوغا آسانا الرياضي الآسيوي.

‏وأعرب السيد راميش لوهان رئيس الاتحاد الأسيوي لرياضة اليوغا آسانا، عن انبهاره بالتقدم الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي بالمملكة بشكل عام، ورياضة اليوغا بشكل خاص. وأشاد بريادة المملكة في ممارسة رياضة اليوغا على مستوى منطقة الشرق الأوسط سواء من حيث عدد الممارسين والمحترفين وتحقيق البطولات العالمية. وأبدى إعجابه بجمال المملكة وتنوع وثراء تراثها وثقافتها العريقة.

‏ وعبرت رئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف بنت محمد المروعي، عن مدى سعادتها بتخريج الدفعة الأولى بمدينة الرياض، خاصة وأن أغلب الخريجات من السيدات وعددهن 19سيدة ينتمين إلى عدة مناطق مختلفة بالمملكة، بالإضافة إلى حكمين من الرجال.

‏ودعت «المروعي» جميع ممارسي ومحترفي رياضة اليوغا آسانا إلى المبادرة بالتسجيل في الدورات التي ستعقد في القريب العاجل، والاستفادة من الدورات التي توفرها اللجنة السعودية لليوغا لأنواع رياضات اليوغا الأخرى المختلفة.

‏وأكدت «المروعي» على أن تزايد أعداد الممارسين والمحترفين لرياضة اليوغا آسانا، كان دافعاً لتوفير كوادر من الحُكام والحَكمات السعوديات من أجل الإشراف على تحكيم البطولات المحلية، ومن ثم الانطلاق للمشاركة في تحكيم البطولات الإقليمية والدولية.

‏ يشار إلى أن رياضة اليوغا أسانا من أنواع اليوغا التنافسية الاحترافية للأداء العالي، وتتميز بأنها تستخدم إستراتيجيات محددة للوضعيات الجسدية (الآسانات ومسابقاتها)، وتعتمد على الدمج بين البنية الجسمية وتركيز العقل العميق وفي صورة متناسقة، كما أنها تسهم في تعزيز القوة والمرونة الجسدية بشكل كبير، وتساعد على الوصول إلى درجات عالية من التركيز والوصول إلى السكينة والهدوء.