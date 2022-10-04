منح الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية «AIPS»، الصحفي إبراهيم موسى، شهادة المركز السابع في قائمة أفضل عشرة صحفيين رياضيين على مستوى القارة الآسيوية في الدورة الرابعة من جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية «AIPS» التي اختتمت أخيرا بمشاركة أكثر من 1700 عمل صحفي من 133 دولة حول العالم بـ34 لغة مختلفة والتي تعتبر أعلى الجوائز الدولية في صناعة الإعلام الرياضي، وذلك بعد أن تجاوز خلالها المرحلتين الأولى والثانية من التحكيم ببلوغه للقائمة القصيرة من الجائزة كأول صحفي من صحيفة سعودية وخليجية يصل لهذه المرحلة والمركز المتقدم على مستوى القارة الآسيوية في تاريخ الجائزة، نتيجة مشاركته بملف رياضي ضخم حمل عنوان: «حياة الرياضيين في خطر»، ناقش خلاله أهم المخاطر التي تُهدد حياة الرياضيين والرياضيات في العالم، بالأرقام والإحصاءات والبيانات والصور والتوصيات الهادفة المفيدة.

وتعتبر هذه الشهادة الدولية الثانية على التوالي التي حصل عليها الإعلامي إبراهيم موسى، في تاريخ جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية «AIPS»، بعد أن حقق في نسخة العام الماضي المركز التاسع في قائمة أفضل عشرة صحفيين رياضيين على مستوى القارة الآسيوية في أول مشاركة له.