واصل الشباب سلسلة انتصاراته وحقق الفوز الخامس على التوالي بعد أن قلب تأخره لفوز على مضيفه الفيحاء بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية، فيما تلقى الهلال أول خسارة له في الدوري بعد أن انتصر عليه ضيفه التعاون بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وجاء هذان اللقاءان ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

في المجمعة، تمكن الشباب من مواصلة سلسلة انتصاراته بعد فوزه على مضيفه الفيحاء بهدفين لهدف، وتقدم الفيحاء أولاً عن طريق انتوني نواكايمي من ركلة جزاء (د: 36)، وفي الشوط الثاني، قلب الشباب النتيجة عن طريق لاعبه كريتشوفياك من تسديدتين من خارج منطقة الثمانية عشرة (د: 55، 71)، وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الخامس ويصل للنقطة 15 محافظاً على صدارته للدوري، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند نقطتين وفي المركز الرابع عشر.

وفي الرياض، استطاع فريق التعاون قلب تأخره لفوز مهم على مضيفه الهلال بهدفين لهدف، وتقدم الهلال أولاً عن طريق ميشيل ديلجادو (د: 29)، وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أدرك سميحان النابت التعادل للتعاون (د: 45+6)، وفي الشوط الثاني تحصل مهاجم التعاون ليندر تاوامبا على البطاقة الحمراء (د: 65)، ومن ثم تمكن زميله فهد الرشيدي من إحراز الهدف الثاني والتقدم للتعاون (د: 74)، ورغم احتساب حكم اللقاء اليوناني اناستاسيوس سيديروبولوس 9 دقائق كوقت بدل ضائع إلا أن هجوم الهلال عجز عن إدراك التعادل لينتهي اللقاء بفوز التعاون بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة، يحقق التعاون فوزه الثالث ويصل للنقطة 11 ويقفز للمركز الثالث، فيما تلقى الهلال الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني.