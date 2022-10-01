حقق فريق نادي بيشة لكرة القدم فوزه الأول في دوري الدرجة الثانية، على فريق الشعيب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جامعة بيشة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمسابقة. وتناوب على تسجيل الأهداف أوسكار (هدفين) وصبري العماري.من جانبه، امتدح رئيس نادي بيشة حسن بن محمد الصعيري، مستوى فريقه والفوز الأول وقال «الحمد لله على تحقيق الفوز بأول الدوري، وبإذن الله تستمر الانتصارات»، مقدما شكره للاعبين والجهازين الفني والإداري على المجهود الذي بذلوه طوال الفترة الماضية من أجل تسجيل نتائج إيجابية في هذا الموسم.