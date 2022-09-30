غيّب الموت اليوم (الجمعة) لاعب المنتخب السعودي وناديي النصر وأبها سابقا الكابتن خالد الزيلعي، بعد معاناة مع المرض.

ونعى الوسط الرياضي والإعلاميون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعب خالد الزيلعي، وضجّ موقع تويتر بالتغريدات التي تضمنت الدعوات بالرحمة والمغفرة.

ونعى الفقيد نادي أبها، إذ أصدر بيانا قال فيه: يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي وجميع محبي ومنسوبي وجماهير النادي بخالص التعازي والمواساة في وفاة لاعب المنتخب السعودي ونادي أبها سابقا خالد الزيلعي، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.. إنا لله و إنا إليه راجعون.

وكان اللاعب خالد الزيلعي قد دخل في غيبوبة بسب مشكلات في القلب تعرض لها أخيراً أدت إلى توقفه 3 مرات، فيما تدهورت صحته، بعد معاناته في الأساس من مرض التصلب الجانبي الضموري النادر.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي اللاعب الفقيد خالد الزيلعي، داعية الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجبر مصابهم ويربط على قلوبهم، إنا لله وإنا إليه راجعون.