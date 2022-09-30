تسعى إدارة نادي الاتحاد لتمديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول عبد الرحمن العبود قبل دخوله فترة الستة أشهر (الحرة) في بداية شهر يناير من العام 2023، ومنحه المزيد من الاستقرار ليقدم كل ما لديه في الفترة القادمة مع العميد، إذ تأتي تحركات الإدارة الاتحادية في الوقت الحالي من أجل حسم بقاء العبود في صفوف العميد، كونه يعتبر أحد العناصر المميزة في خارطة الفريق الكروي الأول، ويحظى بثقة مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري.وستتضح الصورة كاملة حيال تجديد عقد العبود مع العميد خلال الـ90 يوماً القادمة قبل دخول اللاعب الفترة الحرة التي يحق له من خلالها التوقيع لأي نادٍ.وكانت إدارة العميد نجحت في شراء عقد اللاعب عبد الرحمن العبود من نادي الاتفاق في مطلع شهر يوليو من العام 2019، لمدة أربع سنوات تنتهي بنهاية شهر يوليو من العام 2023.