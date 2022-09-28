أكد الوكيل المساعد للتخصيص والاستدامة المالية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالمجيد العسكر أن هناك 230 فرصة استثمارية لأنشطة رياضية تم طرحها في مختلف مُدن ومحافظات السعودية، وذلك رداً على سؤال إذا ما كانت الحدائق والأماكن العامة مخصصة فقط للأطفال أو أهالي الحي، ومتى تكون تلك المواقع جاهزة لاستضافة رياضات تنافسية بالتنسيق مع وزارة الرياضة.

وتابع العسكر: «نرى الموضوع من جانبين؛ أحد الجوانب تم طرحه على موضوع التنسيق الدائم مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع كأحد الجوانب، وأيضاً لدينا مستهدفات طموحة وعالية جداً في موضوع الحدائق وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل وصيانة الحدائق والاستفادة منها وإقامة الأنشطة، قد يكون أيضا موضوع التأجير المؤقت للحدائق يساعد في تفعيل الحدائق بشكل يلائم احتياجات الوقت الحالي».

وأشار العسكر إلى أن تجربة معسكر الطائف في حال نجاحها سيتم تطبيقها في العديد من المدن والمحافظات. جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الدوري الثالث للقطاع الرياضي الذي نظمته وزارة الرياضة في مقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وبحضور عدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام اليوم (الأربعاء).

وواصل العسكر: «لدينا حالياً فرصة استثمارية لإقامة معسكر رياضي بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهناك عدد من أمانات المناطق تقيم دورات رمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم».

من جهته، قال مستشار وكيل التخطيط الإستراتيجي والاستثمار في وزارة الرياضة نايف الدوسري لـ«عكاظ» إن قصص النجاح كثيرة ويمكن أن نبدأ من الأرقام التي وصلنا لها من إجمالي الرعايات التي تصل إلى سقف المليار ريال في القطاع الرياضي. وتابع: «ولكن إذا كنا سنذكر قصة نجاح بعينها فهي ما قام به مؤخراً نادي الشباب من استغلال أرضه في موقع مميز وحيوي لاستثمارها وتكون أحد الروافد والمداخيل الخاصة للنادي، هذا تم العمل به بدعم من وزارة الرياضة وبدعم من وزارة البلدية وبدعم من وزارة الاستثمار».

وأكد الدوسري أن هناك تناغماً وتوافقاً من جميع القطاعات في الرياضة لدعم الاقتصاد في الرياضة والاقتصاد الرياضي.

كما كشف الدوسري أنهم يعملون على تسويق أصول وزارة الرياضة مثل المنشآت الرياضية ورعاية الأحداث ومناطق الاستاد وتأجير الأراضي ذات المساحات الكبيرة، مشيراً إلى أنهم يعملون أيضًا على تسويق المناطق المحيطة للملاعب من خلال إقامة فعاليات غير رياضية وزيادة فرص الاستثمار لهذه المنشآت.

وأشار الدوسري إلى ارتفاع رقم الرعايات والعقود الاستثمارية للأندية التي قاربت حاجز المليار ريال، مشيداً بعمل إدارات الأندية الكبيرة على الجوانب الاستثمارية التي تعتبر أكبر قصة نجاح تحققت.

وأوضح مستشار وكيل التخطيط الإستراتيجي والاستثمار في وزارة الرياضة أن هناك تعاوناً مستمراً مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية للحفاظ على كل ما يخص القيمة السوقية للأندية.