تفاعل النجم الفرنسي لاعب الهلال سابقاً ولاعب غلطة سراي التركي بافتيمبي غوميز مع اليوم الوطني السعودي الـ92، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر»، إذ وضع صورته مع العلم السعودي، وكتب عدة تغريدات قائلاً: «أحب كل ما هو سعودي». وأضاف: «يوم وطني سعيد لإخواني وأخواتي السعوديين وإلى الأفضل دائماً، السعودية أكثر جمالاً يوما بعد يوم». كما غير صورة ملفه الشخصي في «السناب شات» ووضع صورته بالزي السعودي مع شعار المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك عرفاناً من اللاعب الذي عاش في السعودية 3 مواسم مع الفريق الهلالي وحقق معه الكثير من البطولات والإنجازات.