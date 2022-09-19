أكد مدير القنوات السعودية الرياضية، غانم القحطاني، أن وجود فريق الأهلي في دوري الدرجة الأولى «دوري يلو» رفع من نسبة المشاهدة التلفزيونية. وقال في تصريح إلى «عكاظ»: «القناة هذه الأيام حققت أرقاما خيالية في المتابعة، بعكس السابق، والسبب وجود فريق كبير مثل الأهلي صاحب شعبية كبيرة يلعب في هذا الدوري».وأضاف: «نحن في القنوات لا نستطيع قياس نسبة المشاهدة، كون البث مفتوح وليس بنظام الاشتراكات، ولكن نشاهد التفاعل في منصات التواصل الاجتماعي سواء من تويتر أو سناب وغيرهما، وهذا الموسم أرقامنا خيالية، خصوصا أن جميع مباريات الدوري لدينا منقولة».وعن آلية توزيع مبالغ النقل التلفزيوني وكم سيحصل الفريق الواحد من هذا النقل قال: «رابطة دوري الأولى هي التي تحدد ذلك، ولا نعرف آلية التوزيع، نحن مجرد ناقل».وبيَّن القحطاني أن جميع المباريات تنقل بالجودة نفسها، ولا تختلف مباراة عن أخرى سواء في زيادة عدد الكاميرات أو العاملين. وقال: «النقل موحد ولا توجد أي إضافات لأي مباراة، استناد واحد، من أجل تطبيق تقنية الفار على الجميع».