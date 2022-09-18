يبدأ المنتخب السعودي تحت 23 عاما تدريباته بمعسكر كرواتيا غدا (الإثنين)، الذي يمتد حتى الثلاثاء 27 من شهر سبتمبر الجاري، ويأتي ذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في العام 2024.

ويواصل «الأخضر الأولمبي» تدريباته على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض قبل مغادرته في وقت مبكر صباح غد إلى كرواتيا، وركز على الجانب اللياقي على أن يبدأ تطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية في معسكر كرواتيا.

هذا وسيحل منتخبنا الوطني ضيفا على منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية الخميس القادم، على أن يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية الإثنين 26 سبتمبر الجاري.