تشهد ملاعب كرة القدم الأوروبية مساء اليوم (الأحد) عددا من المواجهات المهمة والكبرى التي سيتحدد من خلالها متصدرو الدوريات الأوروبية الكبرى قبل التوقف لإفساح المجال أمام المنتخبات لخوض مبارياتها التحضيرية لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وستتجه الأنظار جميعها إلى الديربي الكبير في الدوري الإسباني والذي سيجمع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث يسعى ريال مدريد إلى دخول فترة التوقف وهو في صدارة الدوري، إذ يمتلك حالياً 15 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد سابعاً برصيد 10 نقاط، وسيفتقد ريال مدريد في الديربي إلى خدمات قائده وهدافه كريم بنزيما الذي سيغيب بداعي الإصابة.

وفي إنجلترا يحل أرسنال ضيفاً على برينتفورد، حيث يسعى أرسنال للحفاظ على صدارته للدوري عقب أن خاض 6 مباريات فاز في 5 منها وخسر واحدة.

فيما يشهد الدوري الإيطالي قمة كبيرة ستجمع حامل اللقب ميلان أمام ضيفه نابولي، حيث يتقاسم الفريقان صدارة الدوري ويسعيان إلى فض الشراكة وانفراد أحدهما بالصدارة قبل التوقف الدولي، فيما سيكون ثالث المتصدرين فريق أتلانتا أمام رحلة صعبة لمواجهة فريق روما، والذي يتخلف عن المتصدرين بفارق نقطة واحدة.