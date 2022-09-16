يشهد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بمدينة أبها عند الساعة الـ 6:50 من مساء اليوم الجمعة، مباراة فريقي «أبها والفيحاء»، وذلك في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.



وتوقّع سفر آل سعد، وعبدالله الحميدي، وعلي هيف، أن نسبة فوز الفريق الأبهاوي ستكون أكبر؛ نتيجة عاملي الملعب والجمهور.



وقالوا: على لاعبي أبها حصد النقاط الثلاث، والتقدم في سلم الترتيب وخصوصاً أن الفريق يمتلك 3 نقاط فقط من فوز يتيم وخسارتين، فيما الفريق الفيحاوي برصيد نقطة من تعادل وخسارتين.



وأضافوا: نطالب جماهير عسير بالحضور في مدرجات ملعب المحالة، ومسح صورة الحضور المتواضع جداً في معظم مباريات الفريق في الموسم الرياضي الماضي، الذي كان غير مقنع تماماً على الرغم من قُرب المسافة بين ملعب المباريات ونسبة كبيرة من محبي وجماهير النادي.



وتساءلوا قائلين: هل سيستغل «أبها» عاملي الملعب والجمهور أم سيعود الفريق الضيف بالنقاط الثلاث؟