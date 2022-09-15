واصل الشباب حصد النقاط في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه العدالة بهدف دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها انتصر الطائي على ضيفه الفتح، في افتتاحية لقاءات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حقق الشباب فوزه الرابع على التوالي، بعد تخطيه العدالة بهدف جاء عن طريق هدافه كارلوس جونيور (د:4)، وشهد اللقاء الظهور الأول للنجم فهد المولد بشعار فريقه الجديد الشباب، وبهذه النتيجة يصل الشباب للنقطة 12 منفرداً بصدارة الدوري بـ4 انتصارات وأحرز هجومه 12 هدفاً، فيما تلقى العدالة الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الـ15.وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بالأحساء، عاد الطائي لنغمة الانتصارات وتجاوز ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، جاء عن طريق غوميز دينير (د:47)، وشهد اللقاء ضياع أول ركلة جزاء في الدوري، بعد أن تصدى حارس الطائي فيكتور براغا لتسديدة مراد باتنا (د:37)، وبهذه النتيجة يحقق الطائي انتصاره الثالث ويصل للنقطة التاسعة ويصعد للمركز الثالث، فيما تلقى الفتح الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز التاسع.