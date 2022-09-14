تسببت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية أمام نظيره جدة (1-2) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بحالة من الغضب لدى الجماهير القدساوية التي شنت هجوما لاذعا صوب إدارة النادي والجهاز الفني الذي يشرف عليه المدرب الوطني خالد العطوي.

وأصبح القلق يسيطر على الكثير من القدساويين، خصوصا أن وضع الفريق في سلم الترتيب لا يدعو للتفاؤل، حيث يحتل الفريق المركز 17 برصيد نقطة واحدة من أصل أربع مباريات.

وصبت جماهير القادسية جام غضبها على إدارة النادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتصحيح أوضاع الفريق قبل فوات الأوان، فيما طالب البعض بمناقشة المدرب العطوي بعد الخسائر الثلاث التي تلقاها الفريق القدساوي.

وأبدت الجماهير القدساوية تخوفها من مستقبل الفريق القدساوي خلال الأيام القادمة، في ظل التخبطات التي تسير بالفريق إلى المجهول.

إلى ذلك علمت «عكاظ» أن عددا من الأعضاء القدساويين يسعون لعقد اجتماع موسع مع إدارة النادي خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة وضع الفريق الأول لكرة القدم الذي يعيش أوضاعا صعبة للغاية.