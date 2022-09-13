أعلنت وزارة الرياضة إطلاق مؤتمر صحفي، يقام بشكل دوري يستعرض كافة القضايا المتعلقة بالقطاع الرياضي، ويعزز جوانب التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.وسيشهد يوم غدٍ (الأربعاء) إقامة المؤتمر الصحفي الأول بهذا الخصوص، في تمام الساعة الثانية ظهراً بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام.وأوضح مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور رجاءالله السلمي، أن هذا المؤتمر الدوري سيستعرض المستجدات والقضايا المتعلقة بالقطاع الرياضي، والإجابة عن الاستفسارات كافة من مختلف وسائل الإعلام، التي تهم الشارع الرياضي.وأكد الدكتور السلمي أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لحرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تعزيز الدور التكاملي بين وزارة الرياضة ووسائل الإعلام والجماهير الرياضية، وإيضاح كل ما يتعلق بالقطاع الرياضي بكل شفافية ووضوح.