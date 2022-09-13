سجل هدافو فريق الشباب تميزا ملحوظا في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، ويأتي في الصدارة كل من البرازيلي كارلوس جونيور، مهاجم الشباب، وزميله الأرجنتيني في صفوف الفريق كريستيان جوانكا، برصيد 3 أهداف لكل منهما، بينما سجل الثنائي أرون بوبندزا وسانتي مينا هدفين لكل منهما ليدخل 4 لاعبين شبابيين في التنافس على لقب هداف دوري روشن السعودي الموسم الحالي.

هيمنة الليث تهديفيا تعيد إلى الذاكرة لقب الهداف الذي حققه خالد المعجل مرتين عامي 1882و1988، ثم فهد المهلل عام 1991، وسعيد العويران عام 1992، قبل أن يحقق ناصر الشمراني لقب الدوري 5 مرات مواسم «2008 و2009 و2011 و2012 و2014» في رقم تاريخي، وسبيستيان تيجالي عام 2013.