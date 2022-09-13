ضمن مباريات دوري يلو للدرجة الأولى، التقى مساء أمس (الاثنين) على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، الأخدود (المركز الأول)، ضيفه الفيصلي من المجمعة (المركز الثالث)، وسط حضور جماهيري غفير.انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني تقدم الأخدود (د:53) عن طريق مهاجمه الغيني باتو باري، وفي (د:56) تمكن اللاعب نفسه من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، وفي (د:69) تمكن لاعب الفيصلي روسي من تسجيل الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء، وفي (د:83) أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدرب نادي الأخدود. وانتهت المباراة بفوز الاخدود 2-1 ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة، محافظاً على صدارة دوري يلو، فيما بقي الفيصلي في المركز الثالث.