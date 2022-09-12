عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء أمس (الأحد) على ملعبه الرديف بالنادي، تحضيراً لاستضافة الرائد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن.وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الباطن التي كسبها النواخذة بنتيجة 0/3، فيما خضع بقية اللاعبين تدريب لياقي على عدة محطات.شهد التدريب انتظام قائد فارس الدهناء محمد الكويكبي، والتونسي نعيم السليتي في التدريبات اللياقية، بعد اتمام البرنامج التأهيلي، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.وعلى صعيد متصل، يواصل فارس الدهناء تدريباته اليوم على ملعبه الرديف (مغلق) عند الساعة 6:15.