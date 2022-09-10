استعاد النصر طريق الانتصارات بعد فوزه على ضيفه ضمك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما في الرياض، فيما تعادل التعاون ومضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما في المجمعة، في ختام لقاءات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود، تجاوز النصر ضيفه ضمك بهدفين لهدف، سجل للنصر سامي النجعي (د:37)، وتاليسكا (د:60)، فيما جاء هدف ضمك عن طريق برونو دوارتي (د:82). وبهذه النتيجة يحقق النصر انتصاره الثاني ويصل للنقطة السادسة في المركز السادس، فيما تلقى ضمك خسارته الأولى وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن النصر والطائي.

وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، ظفر الفيحاء بأول نقطة له بعد تعادله مع ضيفه التعاون بهدف لكل منهما. أحرز للفيحاء أولاً سلطان مندش (د:61)، وفي الوقت القاتل أحرز حسن كادش هدف التعادل للتعاون (د:90+2). وبهذه النتيجة يحقق التعاون تعادله الأول ويصل للنقطة 7 في المركز الرابع خلف الاتحاد بفارق الأهداف، فيما أودع الفيحاء النقطة الأولى في رصيده بعد خسارتين في الجولتين الماضيتين ويحتل المركز الـ14 بفارق الأهداف عن الخليج والعدالة.