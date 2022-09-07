أعلن نادي الاتحاد أنه تلقى اليوم (الأربعاء) خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن عبدالرزاق حمدالله، وبذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق بدءا من المباراة القادمة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي بقرار مركز التحكيم الرياضي، معلقا بقوله إن تعليق العقوبة يأتي «حينما تملك مؤسسة رياضية عادلة بمختلف درجات التقاضي وفريق عمل قانونيا بالنادي ومحكمين قانونيين في مركز التحكيم الرياضي السعودي كل الشكر لهم لقبولهم طلبنا بتعليق العقوبة بحق الكابتن عبدالرزاق حمدالله، ما يؤكد توخي العدالة في إصدار القرارات بمختلف درجات التقاضي لدى منظومتنا الرياضية».

من جانبه، علق اللاعب عبدالرزاق حمدالله على القرار بتغريدة موجزة، قال فيها «الحمد لله».