بمشاركة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عقد مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم برئاسة عادل الفقي اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)، تم خلاله تقديم برنامج تأهيل كشافين معتمدين لمواهب كرة القدم، ومن ثم استعرض رؤساء لجان (المالية والإعلامية والفنية والحكام والتطوير والتدريب) أعمالها خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية.

واطّلع المجلس على إحصائية الرابطة التي بلغ فيها عدد اللاعبين المسجلين 55140 لاعباً، فيما لُعبت 2000 مباراة في 300 بطولة على مستوى مدن المملكة.

كما استعرض المجلس جدول أعماله المعد من قبل الأمانة العامة، واطّلع على لائحة البطولات التنشيطية وتوحيد الإجراءات، إضافة إلى اعتماد عدة قرارات.

وقدم رئيس الرابطة المهندس عادل الفقي شكره لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على مشاركته في الاجتماع ودعمه للرابطة باهتمام من وزارة الرياضة، كما أثنى الفقي على كافة اللجان، متمنيا مزيدا من التميز في الفترة المقبلة.