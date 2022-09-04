أعلنت وزارة الرياضة، أن لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، قررت تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران، وذلك في أعقاب إلغاء عقد اللاعب الغاني كوامي أبوكو من طرف واحد (النادي) وليس بالتراضي.

وقالت وزارة الرياضة في بيان لها اليوم (الأحد): إشارة إلى قرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة الصادر في يوم السبت 2022/8/19، والقاضي بمنح نادي نجران شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي 2022-2023، وحيث اطلعت اللجنة على خطاب رئيس مجلس إدارة نادي نجران رقم 1152 وتاريخ 2022/8/31 والقاضي بإلغاء عقد اللاعب الغاني كوامي أبوكو...

ونظرا لأن طلب إلغاء العقد قد صدر من جانب واحد (النادي) لأسباب فنية، وليس بالتراضي (بين اللاعب والنادي)، مما يعد ذلك مخالفا للفقرة 14 من المادة 10 والفقرة 1 من المادة 11 في لائحة الكفاءة المالية، ولتعميم سمو وزير الرياضة رقم 001956 وتاريخ 1442/3/19 القاضي بعدم تحميل ميزانية النادي أي آثار مالية تنتج عن إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى خفض تكاليف الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته...

وبناء على ما تقدم، واستنادا إلى المادة 20 من لائحة الكفاءة المالية، فقد صدر قرار لجنة الكفاءة رقم 114 بتاريخ 2022/9/3 القاضي بتعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران، والممنوحة له عن الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 والصادرة بتاريخ 2022/8/19، وذلك بالاستناد إلى الفقرة (ج/1) من المادة 20 في لائحة الكفاءة المالية للأندية.