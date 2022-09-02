كشف المتحدث باسم وزارة الرياضة رجاء الله السلمي أنه إشارة إلى ما تم تداوله بشأن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، وعدم الانتهاء من بعض الأعمال التطويرية فيها، فإن الوزارة تود الإيضاح أن جميع الأعمال بالمدينة الرياضية كان من المقرر الانتهاء منها مع بداية الموسم الرياضي الحالي، حيث تم بالفعل توريد جميع الاحتياجات الخاصة بذلك وبدأت عملية تركيب كراسي المدرجات وشاشة الملعب الرئيسية.

وأشار المتحدث إلى أن بعض المستجدات الفنية حالت دون إكمال هذه الأعمال، حسب الجدول الزمني المعتمد.

وأكدت الوزارة أن العمل جار مع شركاء الأعمال، لضمان جاهزية المنشأة قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي.