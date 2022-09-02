وريف أيمن، أصغر لاعبة شطرنج يحق لها المشاركة في جميع البطولات المحلية وفي نزال الكبار، وهي ناشئة لا تزال في بداية مشوارها في هذه اللعبة؛ التي عشقتها منذ طفولتها، وحققت بطولات محلية وتحمل طموحًا في تحقيق بطولات قارية، واحتراف اللعبة مستقبلًا.«عكاظ» التقتها خلال مشاركتها في بطولة مكة المكرمة للشطرنج للفئات السنية في حوار قصير:• بداية.. حدثينا عن سر عشقك لهذه اللعبة رغم صغر سنك؟•• والدتي هي من زرعت حب هذه اللعبة في قلبي ودفعت بي إلى ساحة المنافسة على البطولات وعمري 8 سنوات، إذ بدأت في الاشتراك في بطولات اتحاد الشطرنج، وأيضا البطولات الترفيهية، وقد كسبت خبرة جيدة وأصبحت الآن جاهزة لأي بطولة محلية تقام تحت مظلة اتحاد اللعبة.• من يقوم بإعدادك للبطولات؟•• والدتي هي من تدربني وتعدني للبطولات؛ لأنها في الأساس مدرب وحكم في هذه اللعبة، وكذلك الأخت الجوهرة حسن من أحد صناع اللعبة في المنطقة الغربية، ولها فضل كبير في منحي توجيهات وتعليمات تخص اللعبة أطبقها على أرض المنافسة ساعدتني كثيرا في كسب العديد من الجولات.• ما البطولة التي تعتبر هي انطلاقتك؟•• انطلاقتي الحقيقية تعتبر من بطولة جدة عام 2019 التي كانت البداية الفعلية، وقد كنت ضمن النخبة (العشرة الأوائل)؛ فقد كسبت من هذه البطولة الثقة بالنفس والطموح نحو المشاركة في أي بطولة، وفعلا أنا الآن أشارك في أي بطولة حتى لو كانت على مستوى الكبار.• ألا تخشين من الكبار أصحاب الخبرة في لعبة الشطرنج؟•• بالعكس، تفوقت على بعض المشاركين الكبار وكسبت التحدي أمامهم ودائما أكون ضمن الـ6 الأوائل؛ لأن لدي ثقة وخبرة وفريق عمل فنيًا قريبًا مني له خبرة كبيرة في هذه اللعبة، والحمد لله لم أعد أخشى المنافسين؛ لأن لدي أهدافًا لا بد من تحقيقها خلال مسيرتي القادمة.• ما أبرز أهدافك المستقبلية؟•• المشاركة باسم الوطن في البطولات الخليجية والقارية؛ لأنني أتمنى أن أكون لاعبة دولية في هذه اللعبة وأحقق بطولات تسجل باسم بلدي المملكة العربية السعودية؛ لأن لهذا البلد فضلا علينا كرياضيين وخصوصا في ظل توفر جميع الإمكانيات اللازمة، فكما تشاهد اليوم نحن نشارك في بطولة تقام على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة وكافة الإمكانيات موجودة ومناسبة لنا.• في ظل نظرتك نحو تحقيق بطولات إقليمية.. هل تفكرين في جلب مدرب عالمي غير والدتك؟•• لم أفكر إطلاقا في جلب مدرب غير والدتي التي تمتلك مقومات عالية وخبرة عريضة في مجال لعبة الشطرنج، وهي قادرة مع مدربتي الأخرى الجوهرة حسن على الزج بي في البطولات الخارجية.• بصراحة.. لو لم تكوني لاعبة شطرنج، ما اللعبة التي تجيدينها؟•• كرة القدم التي أمارسها على أرض الواقع، وربما مع مرور الأيام القادمة أشارك في هذه اللعبة التي أعشقها بجنون. وأنا على فكرة اتحادية حتى النخاع وأتابع كل مواجهاته؛ فكرة القدم عشق كبير، وأفكر جدياً في الانخراط في كرة القدم النسائية.