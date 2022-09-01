حدد المدير الفني للهلال، رامون دياز، 3 أيام للكشف عن مدى جاهزية قائد «الزعيم» سلمان الفرج للمشاركة من عدمها مع الفريق في مباراته القادمة التي ستجمعه بالفتح في الأحساء.



ورداً على سؤال «عكاظ» عن مدى جاهزية الفرج، في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة الهلال والفيحاء التي أقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، قال: سلمان لاعب كبير ومُهم في الفريق، عادَ من الإصابة واستكمل استشفاءه، ويحتاج إلى العودة بشكل تدريجي، حيث سيلعب دقائق أكثر من التي لعبها اليوم، ولكن الأيام الثلاثة قبل المباراة القادمة ستحدد ما إذا كان سيلعب أساسياً.



وأضاف: نود كفريق استغلال الكُرات الثابتة بشكل جيد، خصوصاً في ظل وجود لاعبين لديهم مهارة.



وعن جانغ والشهراني قال: يسيران بشكل جيد في البرنامج التأهيلي، لن نستعجل في عودتهما حتى وصولهما لجاهزية عالية، هدفنا تحقيق أكبر رصيد نقطي قبل مونديال كأس العالم.