للمرة الثانية على التوالي قاد النجمان اوديون ايغالو وموسى ماريغا فريقهما الهلال لتحقيق الفوز الثاني في دوري روشن السعودي بعد تجاوزه لضيفه الفيحاء بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الثانية.جاء هدفا الهلال عن طريق كل من: موسى ماريغا (د: 69)، واوديون ايغالو (د: 86)، ورغم الصلابة الدفاعية لفريق الفيحاء إلا إن الهلال تمكن من كسر السلبية في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ليحصد فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة ومتصدراً لدوري المحترفين، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الثانية على التوالي وبقي رصيده خالياً من النقاط فيما تلقت شباكه ثلاثة أهداف ولم يحرز هجومه أي هدف ليتراجع للمركز الرابع عشر.