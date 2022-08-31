اكتسح فريق الفتح مضيفه الباطن بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن في افتتاحية لقاءات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي.شهد اللقاء أحدث مثيرة لا سيما لحظة إحراز الفتح للهدف الأول عن طريق مروان سعدان (د: 17) ونتج عنه طرد حارس الباطن مارتن كومبانيا والذي رفض اكمال اللقاء احتجاجاً على مساعد الحكم بعد أن رفع الراية بحجة التسلل فما كان من لاعبو الباطن التوقف عن اللعب واستغل مروان سعدان الموقف ليحرز الهدف الذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو، ليضيف مراد باتنا الهدفين الثاني والثالث (د: 41، 62)، فيما أحرز بيتروس الهدف الرابع (د: 70)، واختتم فراس البريكان مسلسل الأهداف (د: 90+2)، لينتهي اللقاء بفوز الفتح بخمسة أهداف نظيفة.وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الأول في الدوري وينال أول ثلاث نقاط، فيما تلقى الباطن الخسارة الثانية على التوالي ويبقى رصيده خالياً من النقاط وتلقت شباكه ثمانية أهداف في لقاءين فقط.