ألحق الأخدود أول خسارة بضيفه الأهلي في دوري يلو للدرجة الأولى، بعد أن تفوق عليه بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.

شهد اللقاء سيطرة مبكرة للأخدود، وظهر الانسجام واضحاً بين عناصر الفريق، بعكس الأهلي الذي لم يستطع لاعبوه سد الثغرات، وأحرز هدفي الأخدود كل من: مصلح الشيخ (د:37)، والحاج عثمان باري (د:55)، وبهذه النتيجة يحقق الأخدود فوزه الثاني ويتربع على صدارة الدوري برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

وفي اللقاءات الأخرى، انتصر الحزم على العروبة بهدفين دون مقابل، كما فاز الخلود على الرياض بهدف نظيف، فيما تعادل القيصومة والعربي بهدفين لكل منهما.

وتختتم لقاءات الجولة الثانية بمواجهة جدة وضيفه أحد، وكذلك بلقاء الفيصلي مع ضيفه الجبلين.