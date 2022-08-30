أصدر مجلس إدارة نادي الهلال بيانا صحافيا، بعد تلقيه قرار المركز في وقت مبكر من صباح اليوم والذي نص على إلزام النادي بالتضامن مـع اللاعب «محمد كنو» بدفع تعويض مالي إلى الطرف الآخر في القضية بإجمالي 12.8 مليون ريال، وإلزام اللاعب بدفع قيمة الشيك المصدق إلى الطرف الآخر بقيمة 7.5 مليون ريال، والذي تسلمه أثناء مشاركة اللاعب مع ناديه «الهلال»، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، وإيقاف اللاعب محمد كنو أربعة أشهر.

وأشار مجلس إدارة النادي في البيان إلى عدم استغرابه من تلقي قرار مركز التحكيم الرياضي في هذا التوقيت المتأخر ومع قرب نهاية فترة التسجيل، والذي يأتي استكمالاً لما ذكره النادي في بيانه الصادر مساء يوم الثالث عشر من شهر أغسطس 2022م المتضمن إشارة إلى «بطء المركز في الإجراءات، سواء في قيد المنازعة، والتأخر في الفصـل بطلب التدابير الوقتية إلى إصـداره قرارا بالرفض، وتراخيه فـي تحديد مواعيد الرد، قبل إصداره بيانا إعلاميا؛ لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر».

وأكد مجلس إدارة الهلال عبر البيان أن «تركيز النادي حاليا ينصب نحو تجهيز الفريق الأول لكرة القدم للاستحقاقات القادمة بدءا بمواجهـة ضيفه الفيحاء، والتي سيخوضها خلال أقل من 48 ساعة منذ تلقيه القرار المجحف، مشددا على أنه لن يدخر جهدا في مساعيه المتواصلة نحو الحفاظ على حقوق النادي على الأصعدة كافة».

وختم البيان الهلالي: «يذكر أن النادي تلقى قـرارا من غرفة فض المنازعات نص على إلزام النادي بالتضامن مـع اللاعـب بدفع تعويض مالي للطرف الآخـر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف كنو عن المشاركة فـي المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصدار القرار؛ وذلك أثناء إجازة عيد الفطر الماضي!».