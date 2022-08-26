تتواصل لقاءات الإثارة والندية في دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 لقاءات مساء اليوم (الجمعة)، إذ يستضيف العدالة العائد نظيره الاتحاد (6:45م) وذلك على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وفي التوقيت ذاته يلتقي الاتفاق بضيفه الطائي على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وتختتم لقاءات الليلة بمواجهة الشباب مع ضيفه الباطن عند تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.





الاتحاد في أرض العدالة

يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام مضيفه العدالة، بحثاً عن انطلاقة قوية للمنافسة على لقب الدوري بعد أن فقده الموسم الماضي في آخر جولتين، ويخشى الاتحاديون من تكرار البداية المخيبة في الموسم المنصرم عندما خسر الفريق اللقاء الافتتاحي، ويعاني «العميد» من فقدان مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لإيقافه، وكذلك نجمه عبدالعزيز البيشي للإصابة، أما فريق العدالة فيدخل اللقاء سعياً لخطف النقاط الثلاث وتحقيق فوزه الأول على الاتحاد في دوري المحترفين، إذ سبق أن التقيا مرتين، وانتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي، وانتصر الاتحاد في اللقاء الثاني بهدفين دون مقابل.





الاتفاق والطائي.. صحوة مبكرة

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يلتقي الاتفاق بضيفه الطائي ويبحث كلاهما عن موسم مختلف عما ظهرا به في الموسم الماضي، إذ عاشا صراع البقاء حت الجولات الأخيرة من عمر الدوري، ويدخل الاتفاق هذا اللقاء بحثاً عن الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور وتعويض الخسارتين اللتين تلقاهما من الطائي في الموسم الماضي ذهاباً وإياباً، أما فارس الشمال فيأمل بالانتصار سعياً لصحوة مبكرة.





الشباب يبحث عن نقاط الباطن

على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض فريق الشباب لقاء مهماً أمام ضيفه الباطن، ويطمح الليث الأبيض للفوز بحثاً عن بداية قوية للمنافسة مبكراً على لقب الدوري، أما فريق الباطن فيبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية لاسيما أنه خسر في الموسم الماضي من مضيفه بالثلاثة والأربعة دون أن يتمكن من هز شباك خصمه.