كشفت التحديثات الأخيرة للمواقع العالمية المتخصصة في سوق الانتقالات والقيمة السوقية للاعبين والأندية عن اقتراب أندية دوري روشن من كسر حاجز الـ 500 مليون ريال قبل إغلاق سوق الانتقالات في الفترة الصيفية، وبيّن موقع ترانسفير ماركت تعاقد أندية الممتاز مع لاعبين بلغت قيمتهم السوقية 116.45 مليون يورو أي ما يعادل 452 مليون ريال، وتصدر ناديا الشباب والنصر القائمة بأكثر من 45 مليون يورو، وحل الاتفاق ثالثاً بـ 9 ملايين يورو، وجاء الاتحاد متأخراً في سوق الانتقالات الصيفية بسبب اقتصار التعاقدات على لاعبين اثنين هما المصري طارق حامد والبرتغالي هيلدر كوستا فقط، فيما غاب الهلال بسبب المنع من التسجيل، ولم يتمكن نادي الباطن من تسجيل اللاعبين الأجانب بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.وتعاقدت أندية دوري روشن مع 100 لاعب ما بين لاعبين محليين وأجانب، ولا يزال الرقم قابلاً للزيادة حتى قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الثاني من شهر سبتمبر القادم. وسجلت الإحصاءات الخاصة توقيع الأندية مع 55 لاعباً أجنبياً و45 لاعباً محلياً، وجاء ناديا العدالة والخليج في صدارة الأندية الأكثر تعاقداً مع لاعبين أجانب، وتصدر اللاعبون الأجانب في نادي الشباب القيمة السوقية مقارنة بالأندية المتعاقدة هذا الصيف، وتربع الإسباني سانتي مينا على صدارة اللاعبين الأغلى من حيث القيمة السوقية بـ 10 ملايين يورو، وجاء الدولي البولندي كريشوفياك ثانياً بـ 8.92 مليون يورو.ويعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر من أغلى الأندية في دوري روشن بـ 68 مليون يورو، والهلال ثانياً بـ 66.91 مليون يورو، والشباب ثالثاً، والاتحاد رابعاً، والاتفاق خامساً.وتركز الأندية في الأيام القليلة القادمة على تدعيم صفوفها بصفقات محلية بصفة أكبر بعد وصول غالبية الأندية للاكتفاء من العنصر الأجنبي، وستشهد الأيام التي تسبق إغلاق الفترة الصيفية مزيداً من الصفقات المنتظرة.القيمة السوقية تقترب من نصف مليارأبرمت الأندية 100 صفقة محلية وأجنبيةلاعبو الشباب الأغلى في سوق الانتقالات