حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين مشاري بامسعود الميدالية البرونزية (وزن 37).

ويعد هذا الإنجاز الثاني في صراع بطولة آسيا لمنتخبات الناشئين والشباب للتايكوندو التي تقام حالياً في فيتنام خلال الفترة من 22 إلى 27 أغسطس الجاري.

وتغلب بامسعود على لاعب منتخب الصين تايبيه في دور 16، قبل أن يتجاوز لاعب كازاخستان في دور الثمانية وخسر في نصف النهائي من لاعب منتخب إيران الذي حقق المركز الأول لاحقاً.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من محمد القحطاني، وفهد الدويسان، وزهير أبو الرحى، وعلي الهاشم، والأخصائي محمد ازعوفي، ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة المهند الزعبي.

من جانب آخر، حصل مدرب المنتخب السعودي فهد الدويسان على جائزة أفضل مدرب على صعيد الناشئين نظير ما قدمه من جهد فني مع لاعبي المنتخب توّج معه بجائزة الأفضلية.