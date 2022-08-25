كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن اللاعب الدولي فهد المولد، يدرس عرضين مقدمين من ناديين عاصميين، لتمثيل صفوفهما في مباريات الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بتخفيف العقوبة عنه والسماح له بالمشاركة في المنافسات القادمة.

وكان اللاعب قد انتهى ارتباطه بنادي الاتحاد بعد نهاية عقده، فيما لم تعمد إدارة «العميد» إلى التفاوض معه لتجديد عقده خلال فترة الإيقاف، الأمر الذي قد يدفع اللاعب فهد المولد لدراسة العروض المقدمة من الأندية الأخرى.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قد أعلنت في 16 مايو 2022، أنها أصدرت قرارا تأديبيا بإيقاف اللاعب فهد المولد لمدة 18 شهراً، وذلك لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات.