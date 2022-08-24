انتزع المنتخب السعودي لكـرة اليد لدرجة الناشئين بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم «كرواتيا 2023»، بعد تغلبه على المنتخب الإماراتي بنتيجة (37-27) ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسات البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، والتي تقام حالياً في العاصمة البحرينية «المنامة».وتأهل المنتخب السعودي رسمياً بعد وصوله إلى النقطة الثامنة متصدراً ترتيب المجموعة، إثر فوزه على منتخبات العراق (44-22)، وقطر (27-24)، والكويت (34-31) على التوالي.وشهد الشوط الأول تقاربا في النتيجة بين المنتخبين، حتى منتصف الشوط بتقدم المنتخب السعودي بنتيجة (10-9)، قبل أن يوسع المنتخب السعودي الفارق التهديفي في الدقائق العشر الأخيرة وينهي الشوط متقدماً بنتيجة (19-13)، ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقه، إذ تمكن المنتخب من فرض سيطرته الكاملة حتى أنهى المباراة منتصراً بفارق 10 أهداف بنتيجة (37-27)، وحصل لاعب المنتخب السعودي علي المقبقب على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.ويعد هذا التأهل إلى بطولة العالم للناشئين هو الثاني تاريخياً للأخضر، بعد أن تواجد في بطولات كأس العـالم مرة واحدة سابقاً عام 2019 التي أقيمت في مقدونيا، فيما يعد إنجازاً فريداً يُحقق لأول مرة في تاريخ اللعبة والألعاب الجماعية السعودية بتواجد اليد السعودية بكل فئاتها الثلاث في بطولات العالم القادمة 2023.فريج يسجل اسمه بـ «الثلاثية»سجل اللاعب حسين فريج اسمه كـأول لاعب سعودي يتأهل إلى بطولة العالم مع المنتخبات الثلاثة: «الناشئين والشباب والأول» في العام نفسه، إذ لم يسبق لأي لاعب تحقيق ذلك سابقاً. وشارك فريج مع منتخب الرجال في البطولة الآسيوية بالدمام في شهر يناير 2022 والتي حقق فيها الأخضر البرونزية الآسيوية، فيما ساهم في التأهل مع منتخب الشباب من خلال البطولة الآسيوية التي أقيمت في البحرين وتأهل الأخضر فيها رابعاً، وأكمل فريج سلسلة إنجازاته بمساهمته الكبيرة بتأهل منتخب الناشئين من خلال البطولة الآسيوية التي تقام حالياً في البحرين.النمر: التأهل مستحــق وبجدارةرفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر التهاني والتبريكات لكافة الشعب السعودي والرياضيين بشكل عام، ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولنائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير فهد بن جلوي بشكل خاص، على دعمهم الكبير ومتابعتهم لكل الاتحادات وبالأخص اتحاد كرة اليد ومنتخبات الوطن.وأوضح النمر أن هذا الإنجاز يعد سلسلة لإنجازات اللعبة، إذ أكمل منتخب الناشئين الحلقة بوجوده في بطولة العالم أسوة بمنتخبي الرجال والشباب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة بوجود كل المنتخبات في بطولات العالم وتأهلها في عام واحد، وهو ما يؤكد العمل الدؤوب من لجنة المنتخبات والتدريب بقيادة عضو مجلس الإدارة فاخر الغاشي، الذي يعمل مع أعضاء اللجنة بدعم من أعضاء المجلس بكل جهد وإصرار، لتشريف الوطن من خلال المنتخبات.وختم حديثه: «استحق منتخب الناشئين التأهل نظير ما قدموه من مستوى مميز وانضباط عال وانتصارات متوالية، إذ حققنا المهم وهو التأهل إلى بطولة العالم المقرر إقامتها في كرواتيا 2023، وهدفنا القادم هو تحقيق ميدالية بعد تأهلنا إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية».