أكدت مصادر لـ«عكاظ»، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تسلمت شيكاً مصدقاً بقيمة 23 مليون ريال من قبل نادي النصر؛ مقابل بيع الفترة المتبقية من عقد النجم الدولي عبدالرحمن غريب.وأوضحت المصادر ذاتها، أن غريب تسلم مبلغ 5 ملايين ريال عند توقيع العقد الرسمي مع رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، بالإضافة لفيلا وسيارة وراتب سنوي يصل لتسعة ملايين ريال، ما يعني أن إجمالي القيمة المالية تصل لنحو 64 مليون ريال؛ بعقد يمتد لأربع سنوات.