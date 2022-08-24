يستهل فريق الأهلي أولى لقاءاته في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، بمواجهة ضيفه فريق القيصومة وذلك مساء اليوم (الأربعاء) الساعة 8:50، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، فيما يواجه فريق الفيصلي نظيره فريق الرياض على استاد الملك فهد الدولي بالرياض (6:55)، ويلتقي الحزم على ملعبه وبين جماهيره بضيفه فريق جدة (7:10).في الجوهرة، ولأول مرة في تاريخه، يخوض فريق الأهلي أول لقاءاته في دوري الدرجة الأولى أمام ضيفه القيصومة، ويدخل الراقي هذا اللقاء بعد حالة الإحباط التي أصابت عشاقه بالهبوط من دوري المحترفين لأول مرة في التاريخ، ويسعى الفريق بقيادة مدربه سيبولدي للعودة سريعاً لمكان الأهلي الطبيعي لا سيما وأن الفريق أقام معسكراً إعدادياً في تركيا خاض خلاله عدداً من اللقاءات، أما فريق القيصومة فإنه يخوض هذا اللقاء بعد أن عاد لدوري الأولى بعد غياب لأكثر من 4 سنوات قادماً من دوري الدرجة الثانية، ويطمح الفريق الشمالي لضمان البقاء بعد أن قامت الإدارة الحالية برئاسة صالح الحربي بتحركات أكثر من جيدة بالتعاقد مع محترفين ومحليين وإقامة معسكر إعدادي في مدينة الإسكندرية.وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يلتقي فريق الفيصلي بمضيفه الرياض، ويطمح عنابي سدير لبداية قوية للعودة لدوري الكبار لا سيما وأنه تنتظره مشاركة آسيوية في دوري أبطال آسيا في دور الـ16، ويعد اللقاء اختباراً للفيصلي لمدى استعداده للدوري، حيث يعد الرياض أحد الفرق المميزة في دوري الدرجة الأولى.وعلى ملعب نادي الحزم بالرس، يلتقي الحزم بنظيره فريق جدة في واحدة من أقوى لقاءات الجولة الأولى لدوري يلو، ويطمح صاحب الأرض والجمهور لنيل الثلاث نقاط، فيما يطمح فريق جدة لبداية مميزة بالفوز والمنافسة على مقاعد الصعود لدوري المحترفين.