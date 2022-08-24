تسعى إدارة نادي الاتحاد للحصول على خدمات حارس مرمى نادي الهلال عبدالله الجدعاني بالانتقال النهائي لصفوف العميد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الأربعاء القادم، وتهدف الإدارة الاتحادية لتلبية احتياجات الفريق الفنية بتوصية من المدرب نونو سانتو، الذي يعمل على تجهيز الفريق بالصورة الفنية المتكاملة التي تسهم في قدرته على المنافسة على تحقيق البطولات في الموسم الجديد.من جانب آخر، يضع المدرب نونو سانتو اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء العدالة بعد غد (الجمعة) بالأحساء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيجري مناورة كروية مساء اليوم (الأربعاء) سيعمد من خلالها لتطبيق الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء العدالة واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها المباراة المرتقبة.