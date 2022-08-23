أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة روشن المطور العقاري الوطني وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشمل الاتفاقية رعاية مسمى الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي ليصبح المسمى الجديد «دوري روشن السعودي».

وعبر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز العفالق عن سعادته باستمرار الشراكة مع شركة روشن وتطوير تلك الشراكة بعد النجاح الذي تحقق خلال الموسم الماضي، وتحقيق الاتفاقية السابقة لأهدافها كافة، وما يطمح له كلا الطرفين، وقال «تمثل علاقتنا مع روشن قيمة خاصة، إذ نجحنا سويا في صناعة شراكة نوعية، وكان لذلك الأثر في تعزيز القيمة السوقية لدوري يعد الأفضل والأكثر متابعة في المنطقة».

وزاد العفالق «نعرف روشن وندرك قيمتها في سوق التطوير العقاري، ونحن واثقون من قدرة هذه الشراكة على إتمام مساعيها في تحقيق مكاسب كبيرة للجماهير الرياضية في المملكة ولمتابعي الدوري السعودي حول العالم».

من ناحيته، عبّر المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز الحميدي، عن اعتزازه بالشريك «روشن» وقيمهم الرفيعة المنسجمة مع استراتيجية الرابطة، لافتا إلى التجربة الأولى الناجحة في الشراكة بين الجانبين.

وأضاف الحميدي «سعداء بالقيمة المضافة التي حققتها الشراكة للطرفين. ونسعى معا لتظل تلك المكاسب مستمرة بفضل هذه الشراكة».

في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر «تتضح أهمية كرة القدم في المملكة بشكل كبير، بعد رعايتنا الموسم الماضي من الدوري السعودي وإعادة تسمية النسخة الجديدة، نسعى في روشن لزيادة مجهوداتنا في دعم المشهد الرياضي السعودي. سعيدين بإطلاق (دوري روشن السعودي) ونهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للجماهير حول المملكة».

من جهتها، علقت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بمجموعة روشن غادة الرميان على الرعاية «نستهدف بدعمنا الدوري السعودي التأكيد على استمرار الشركة في سعيها لدعم توجهات رؤية السعودية 2030 في خلق مجتمع حيوي بدعمنا الأنشطة الرياضية المختلفة، كما نهدف لتقديم خيارات جودة حياة أعلى عن طريق دعمنا الرياضة الأكثر متابعة في المملكة». وأضافت الرميان «نعتز في روشن بدعم ممارسات المسؤولية الاجتماعية التي استأنفناها في رعاية النسخة الماضية ونهدف لتعزيز دورنا كشركة مسؤولة اجتماعياً عن طريق تفعيل مبادرات مختلفة هذا العام».

وتتمتع "روشن" بإسهامات قوية في دعم الرياضة المملكة، فإضافة لرعاياتها أنشطة كرة القدم تعد "روشن" راعياً مؤسساً لحلبة "فورمولا1" بمحافظة جدة التي جذبت ملايين المشاهدين من حول العالم، إضافة إلى إسامهامتها المتعددة في مجالات المسؤولية الاجتماعية ورعايتها أنشطة رياضية متنوعة بما في ذلك رعاية ماراثون الرياض واتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.