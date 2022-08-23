يتوقع أن يصدر مركز التحكيم الرياضي، الأسبوع القادم، قراراً بشأن الاستئناف الذي تقدم به النجم الدولي فهد المولد ضد قرار لجنة المنشطات بإيقافه لـ(18) شهراً.وكشفت المصادر أن اللاعب قدم لمركز التحكيم الرياضي الدفوعات التي تؤكد سلامة موقف المولد، من جراء المادة المحظورة التي تم إيقافه على ضوئها من قبل لجنة المنشطات، رغم التقرير الطبي الذي يؤكد أن المادة عبارة عن دواء صرف له من قبل الطبيب المعالج لحالته الصحية.وأشارت المصادر إلى أن أحد أندية الدوري السعودي يسعى للتعاقد مع المولد؛ الذي انتهى عقده مع نادي الاتحاد أخيراً، وذلك في حال رفع عقوبة الإيقاف عنه من قبل مركز التحكيم الرياضي.يذكر أن المولد لعب الموسم الماضي مع العميد 22 مباراة في الدوري السعودي، وكأس الملك، وساهم مع زملائه في المنتخب السعودي في التأهل لكأس العالم في قطر 2022.