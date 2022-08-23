حسمت رغبة المهاجم محمد الصيعري في عودته لبيته الاتحادي مجدداً، في قطع الطريق على بعض الأندية التي كانت تنوي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي (الأربعاء) 31 أغسطس الجاري.وتوصل كافة أطراف ناديي الفيصلي والاتحاد واللاعب محمد الصيعري لانتقال اللاعب النهائي للعميد لمدة موسمين، وسينضم لصفوف العميد عقب مباراة العدالة (الجمعة) القادم بالأحساء ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، وسيرتدي الصيعري القميص الاتحادي رقم (80) كمان كان يحمله مع عنابي سدير.وسيتواجد الصيعري مع فريق الفيصلي مباراة غد أمام فريق الرياض في دوري الأولى، ومن ثم سيتوجه لجدة لإتمام توقيع عقد انتقاله للعميد.يذكر أن النجم محمد الصيعري بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ الذي مثله بكافة الفئات السنية حتى الفريق الأول الذي احترف فيه ومن ثم خاض عدة تجارب احترافية مع أندية (هجر، الاتفاق، التعاون، الحزم، الوحدة، والفيصلي).