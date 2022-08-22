استبعد البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد 9 لاعبين عن التدريبات الجماعية مع الفريق، وهم؛ زياد الصحفي وخالد السميري وعمر داخل وأحمد باحسين وصالح الوحيمد ومحمد أبو عصيدة ونايف عسيري ورغدان سامر ومحمد العيسي، بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» أكدت أن اللاعبين الـ9 باتوا خارج احتياج البرتغالي نونو سانتو فنياً، وسيضع لهم الجهاز المساعد برنامجا إعداديا في صالة الحديد وتدريبات انفرادية على مضمار ملعب النادي. وكشفت المصادر ذاتها أن الجهاز الفني استدعى نور البحار وسلطان الصليلي للتدريب مع الفريق الأول، والوقوف على مستوياتهم الفنية من قبل المدرب نونو سانتو.