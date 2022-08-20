احتفل نادي الرائد⁩ مساء أمس بلاعبي فريقه الأول للموسم الجديد في منشأة النادي في بادرة جديدة وفريدة من نوعها من إدارة النادي وبحضور جماهير «رائد التحدي» التي تفاعلت كثيراً مع اللاعبين من خلال المدرج، إذ قدمت الأهازيج والتشجيع لبث روح الحماس قبل انطلاقة الدوري، إضافة إلى تدشين أطقم الفريق للموسم الجديد.من جانب آخر واصلت إدارة نادي الرائد برئاسة رئيس النادي الأستاذ فهد المطوع عملها الكبير استعداداً للموسم الجديد وذلك بالتجديد مع لاعب الفريق الأول عوض خميس، يأتي ذلك امتداداً للعمل الكبير الذي بدأته الإدارة الريداوية بعد نهاية الموسم الماضي، بداية بالتوقيع مع جهاز فني كبير، إضافة إلى التوقيع مع لاعبين مميزين فنياً أمثال تفاريس وباتريتا. ميدانياً واصل الفريق الأول تدريباته الاعتيادية بملعب النادي، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد، إذ عمد المدرب ماريوس سوموديكا على التدريبات الفنية واللياقية، بعدها وزع الفريق إلى مجموعتين طبّق فيها بعض الخطط الفنية.يذكر أن الفريق سيفتتح موسمه الجديد أمام فريق أبها يوم السبت القادم على ملعب المحالة.‫أُرسلت من الـ iPhone